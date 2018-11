VVD wil betere voorlichting over seksuele diversiteit

DEN HAAG - De VVD in de Haagse gemeenteraad wil meer aandacht voor de veiligheid van lhbt'ers in de stad. Zo moet er een betere voorlichting voor jongeren komen en pleiten de liberalen voor de inzet van meer camera’s om het veiligheidsgevoel te vergroten.

Aanleiding is een deze week gepresenteerde studie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar de leefsituatie van lhbt'ers (lesbiënnes, homo's, biseksuelen en transgenders) op het gebied van veiligheid, gezondheid en werk tussen 2012 en 2017. Dat onderzoek geeft aan dat lhbt'ers zich vaker onveilig voelen dan heteroseksuelen.

Zo ervaart dertig procent van de lhbt'ers respectloos gedrag op straat door onbekenden. Daarnaast voelen ze zich vaker onveilig op bepaalde plekken, zoals uitgaansgelegenheden en plekken waar jongeren rondhangen.



Meer inzicht in aantal meldingen en aangiftes

VVD-raadslid Judith Oudshoorn wil naar aanleiding van het onderzoek weten hoe de situatie in Den Haag is. Zij vraagt het stadsbestuur onder meer om inzicht te geven in het aantal meldingen en aangiftes door lhbt'ers en of dit apart wordt geregistreerd. Verder wil zij weten waar dat dan gebeurt en of handhavers en politiemensen worden geïnstrueerd hoe zij hiermee moeten omgaan.

Oudshoorn pleit ervoor om plekken waar lhbt'ers zich vaak onveilig voelen - zoals uitgaansgelegenheden - aan te pakken. Zelf komt ze met de suggestie om bijvoorbeeld camera's te plaatsen.



'Normaalste zaak van de wereld'

Omdat lhbt'ers zich vaker onveilig voelen op plekken waar jongeren rondhangen, wil zij dat ook op dit gebied actie wordt ondernomen. Oudshoorn pleit voor meer en betere voorlichting om iedereen duidelijk te maken dat 'seksuele diversiteit de normaalste zaak van de wereld is'.

