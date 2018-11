'Duinrell wil Tikibad uitbreiden met vijf nieuwe glijbanen'

WASSENAAR - Attractiepark Duinrell in Wassenaar heeft plannen om het Tikibad behoorlijk te gaan uitbreiden. Er moet een buitengebied komen met vijf nieuwe glijbanen, melden ingewijden aan de website Looopings.nl.

Het subtropisch zwemparadijs is nu nog overdekt, maar in de zomer van 2019 moeten er meerdere waterspeelplaatsen in de openlucht verrijzen. Verder is er in de plannen ook plaats voor een verwarmd buitenbad.

De eerste voorbereidende werkzaamheden zouden zelfs al zijn begonnen. Een woordvoerster van Duinrell wil niet ingaan op het nieuws. De laatste uitbreiding van het Tikibad was in 2017, toen glijbaan Triton en waterspeeltuin Playa werden geopend.

