'Standbeeld voor schilder Jongkind in Midden-Delfland'

MIDDEN-DELFLAND - Het is tijd voor een standbeeld van de schilder Johan Jongkind. Tenminste, dat vindt galeriehoudster Tessa Kleizen. Jongkind leefde in de negentiende eeuw en was aan het begin van zijn loopbaan vaak te vinden in Midden-Delfland. Later vertrok hij naar Parijs en groeide hij daar uit tot één van de pre-impressionisten, inspiratiebron voor onder meer Claude Monet en Édouard Manet.

Jongkind kreeg zijn opleiding bij Andreas Schelfhout in Den Haag. Vanuit de stad ging hij te voet of per trekschuit naar Delft, Maassluis (waar zijn moeder woonde) en Vlaardingen. Zo kwam hij ook langs de Vlaardingertrekvaart. Bij het Rechthuis van Zouteveen, destijds een herberg en nu nog steeds een bed and breakfast, zat hij aan het water en tekende hij.

Op één van de etsen uit die tijd is het Rechthuis zichtbaar naast de Vlaardingervaart. Op een geschilderde variant van het plaatje heeft Jongkind twee zeilschepen erbij gemaakt. 'Er is eigenlijk niet zoveel veranderd', zegt Tessa Kleizen. 'Je ziet de dakpunten van het huis, de bocht in het water. Heel herkenbaar nog.'



Meer toeristen de polder in lokken

Daarom vindt ze ook dat Jongkind op dit punt van de vaart een standbeeld verdient. Het liefst aan de overkant, omdat ze hoopt dat dat meer toeristen verder de polder in zal lokken. Maar als dat niet lukt, dan mag hij ook aan de kant van het Rechthuis komen. Met zijn sokkel in het water, de blik naar het noorden. 'Precies waar hij zat toen hij die ets maakte.'

De huidige eigenaar van het Rechthuis ziet het plan helemaal zitten. 'Dit voegt weer iets toe aan het verhaal van deze plek', zegt Marja Koster. 'Het is toch fantastisch dat iemand hier heeft zitten tekenen die later beroemd is geworden in Parijs.'



25.000 euro toegezegd, nog een ton nodig

Kleizen heeft al een miniversie van het beoogde beeld laten maken door kunstenaar Rob Houdijk. De definitieve versie moet 2,25 meter hoog worden. 'Het brons krijgt een groen patina (glans, red.), waardoor hij ook weer niet al te erg opvalt.' De galeriehoudster heeft 25.000 euro toegezegd gekregen van de provincie, maar er is nog bijna een ton nodig om het plan te realiseren.

Als ze het geld bij elkaar krijgt, is het de bedoeling dat het standbeeld volgend jaar wordt neergezet langs de Vlaardingervaart. Dan is het precies tweehonderd jaar geleden dat Johan Jongkind werd geboren.

LEES OOK: Haagse muurreclames: hoe een tijdsbeeld werd weggewassen