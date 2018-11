IKEA schrapt banen: Delft blijft buiten schot, Leiderdorp nog in beeld

REGIO - IKEA Nederland schrapt de komende twee jaar honderden banen. Behalve in Delft, want die vestiging valt erbuiten. Dat blijkt uit een toelichting op de reorganisatie die moederbedrijf Ingka Group woensdag de wereld in stuurde. Leiderdorp krijgt mogelijk toch een vestiging van IKEA, al wordt het geen groot warenhuis.

Wereldwijd gaan er bij de franchiseorganisatie 7500 banen verloren, maar komen er ook 11.500 banen bij. Dochterbedrijf IKEA Retail Nederland schrapt de komende twee jaar 120 banen, maar krijgt er ook vijftig bij. Delft staat buiten deze ingreep, omdat het als voorbeeldwinkel (reference store) direct onder moedermaatschappij Inter IKEA Systems valt.

Met de reorganisatie wil de Zweedse woongigant inspelen op de veranderende markt, zoals de toenemende verkoop van meubelen via de webwinkel. Er zijn daarom meer mensen nodig met kennis over e-commerce en logistiek, en juist minder mensen die gespecialiseerd zijn in het openen van nieuwe winkels. 'Dat laatste gaan we de komende tijd even niet doen', aldus een woordvoerster, die tevens aangeeft dat er niet gesneden wordt in het winkelpersoneel.



Stadswinkel of logistiek centrum in Leiderdorp?

Het is nog niet duidelijk wat IKEA in Leiderdorp gaat doen. Dit voorjaar maakte het bedrijf bekend dat er geen winkel in Leiderdorp komt. Maar wat dan wel? Een stadswinkel? Een logistiek centrum? 'We hebben de grond nog en die is zeker interessant', zegt een woordvoerster van IKEA Retail Nederland. 'Er komt geen groot warenhuis. Maar we zijn nog in overleg met de gemeente.'

'We willen het gebruik van onze huidige middelen optimaliseren en kijken ook naar nieuwe mogelijkheden, zoals kortere bezorgtijden van bijvoorbeeld twee dagen bij online bestellingen, en twee uur bij onze Bestellen en Ophalen-service', vervolgt ze. 'Kortom: als je in de ochtend een IKEA-zitbank koopt, wil je hem diezelfde dag nog thuisbezorgd hebben. Of de grond die we in Leiderdorp bezitten in deze ontwikkelingen een rol kan spelen, is op dit moment niet duidelijk.'

