West Wekker: Verdachte in Poolse moordzaak Bodegraven voor de rechter De politie doet onderzoek bij de woning op de Weeshuisbaan in Bodegraven | Foto: Regio15

REGIO - Goedemorgen! Vandaag verschijnt de Poolse Grzegorzk K. (35) voor de rechter. Hij zit vast in verband met de moord op een 34-jarige landgenoot in Bodegraven. Verder gaan we vandaag mee met Anton van Leeuwen en zijn nieuwe, rijdende winkel.

Dit kun je vandaag verwachten:

De Poolse verdachte die vast zit vanwege de moord op een 34-jarige landgenoot in Bodegraven moet vandaag voor de rechter verschijnen. Op vrijdag 22 juni werd het slachtoffer Kamil dood gevonden in een appartement aan de Weeshuisbaan, waar meerdere Polen woonden. Dezelfde avond werd huisgenoot Grzegorzk K. (35) opgepakt.

We rijden vandaag mee met Anton van Leeuwen en zijn rijdende winkel. Na heel veel trouwe dienstjaren was de winkel aan vervanging toe. Vandaag gaat hij voor het eerst met zijn nieuwe winkel op wielen op pad.

De 47-jarige man die zich voordeed als agent en zo heel veel ouderen bestal, hoort vandaag welke straf hij krijgt. Het OM eiste acht jaar cel tegen hem. De officier van justitie vermoedt dat de man meer slachtoffers in de Zuid-Hollandse regio heeft gemaakt dan de veertien zaken waarvoor hij wordt vervolgd.

Het weer: Het wordt overwegend bewolkt, maar in de middag komt er meer zon. Het wordt zo'n vijf graden.



Beeld: MeteoGroup Het wordt overwegend bewolkt, maar in de middag komt er meer zon. Het wordt zo'n vijf graden. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je ook nog weten:

De gemeente Den Haag daagt hackers uit in Hâck Den Haag. In samenwerking met het Haagse cyber securitybedrijf Cyberspring houdt de gemeente een hackwedstrijd waarbij de digitale omgeving van de gemeente getest wordt op kwetsbaarheden.

De professionele natuur- en onderwaterfilmers Klaudie Bartelink en Peter van Rodijnen vertellen vanavond in de Ockademie in Den Haag over hun avontuurlijke werk. Het duo werkte voor films zoals De Wilde Stad, Natuur in de Delta maar ook voor tv zoals voor National Geographic en Vroege Vogels

De kans dat een gezonde man of vrouw binnen afzienbare tijd diabetes ontwikkelt, is voortaan binnen tien seconden te bepalen. Met een speciale lichtmeting dwars door de huid, uitgedacht door onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), kunnen ook de daaruit voortkomende klachten als hart- en vaataandoeningen worden voorzien. Dat meldt De Telegraaf.

Vanavond op TV West: Het Familiebedrijf

In de nieuwe serie ‘Het Familiebedrijf’ werpt Fred Zuiderwijk een blik in de woon- en werkkamer van Haagse en Scheveningse ondernemersfamilies zoals de familie Van Asselt (‘t Goude Hooft), de familie Ludovici (De Waterreus), de familie Simonis (Simonis Vishandel) en de familie Hessing (Bakkerij Hessing). We volgen verschillende verhaallijnen en ontwikkelingen van zowel het gezin als het familiebedrijf in het heden en het verleden. Wat zijn de verhalen achter hun familiefoto’s? Wie is de drijvende kracht van het familiebedrijf en hoe is het om deel uit te maken van een ondernemersfamilie?

