Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Verkiezingen: NZLokaal de grootste in fusiegemeente Noordwijk NZLokaal-lijsttrekker Sjaak van den Berg | Foto: Bollenstreek Omroep

NOORDWIJK - NZLokaal heeft de gemeenteraadsverkiezingen in Noordwijk en Noordwijkerhout gewonnen. De lokale partij uit Noordwijkerhout behaalde woensdag vijf zetels, het opkomstpercentage was 54 procent. Noordwijk gaat per 1 januari 2019 samen met Noordwijkerhout.