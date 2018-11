Tanya Bröring zwaait met zege af bij basketbalsters Oranje

NOORDWIJK - Met een overwinning heeft basketbalster Tanya Bröring woensdagavond haar interlandcarrière beëindigd. De 33-jarige Noordwijkse sloot met het Nederlands vrouwenteam in Amsterdam de kwalificatie voor het Europees kampioenschap af door Bulgarije te verslaan: 89-68. Eén minuut voor tijd kreeg Bröring een applauswissel en het publiek gaf haar een staande ovatie.

Het duel in Sporthallen Zuid ging 'slechts' om de eer. Zowel Oranje als Bulgarije kon zich niet meer kwalificeren voor het EK, dat volgend jaar wordt gehouden in Letland en Servië. Eerder wist Nederland met 83-78 van dezelfde ploeg te winnen in Bulgarije. Ditmaal was de marge al vanaf het eerste kwart (28-14) een stuk groter.

De basketbalsters konden in de kwalificatiepoule alleen van Bulgarije winnen. Tegen Spanje en Oekraïne gingen de 'Orange Angels' onderuit. Met acht punten na zes wedstrijden eindigde Nederland als derde, ver buiten het bereik van de tweede plaats die uitzicht gaf op een EK-ticket.



Vierde op Nederlandse ranglijst aller tijden

Bröring nam als aanvoerster afscheid van Oranje. De speelster van Loon Lions in Landsmeer is terechtgekomen op 152 interlands, waarmee ze vierde staat op de Nederlandse ranglijst aller tijden. Ze moet alleen Anita Blangé (222), Carla Benschop-De Liefde (185) en Lia van Reemst (173) voor zich dulden.

