EOD onderzoekt mogelijk explosief in Zoetermeer

ZOETERMEER - De Van der Hagenstraat in Zoetermeer is woensdagavond afgezet vanwege een mogelijk explosief. Dat meldt de politie.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) komt naar de plek toe om het voorwerp verder te onderzoeken. Eerder liet de politie weten onderzoek te doen naar aanleiding van een melding van een verdachte situatie.

Volgens een ooggetuige is er een handgranaat gevonden bij een uitgaansgelegenheid, maar de politie kan dit volgens de NOS niet bevestigen.



Club Magnum

Het is niet de eerste keer dat er een geweldsincident plaatsvindt in de straat waar het mogelijke explosief is gevonden. In september werd Club Magnum, die ook in de Van der Hagenstraat zit, beschoten. Niemand raakte gewond bij het incident. In de toegangsdeur van de club zouden tien kogelgaten hebben gezeten.

Burgemeester Charlie Aptroot besloot hierop dat Club Magnum dertig dagen dicht moest. Hij noemde het 'volstrekt onacceptabel' dat er in zijn stad was geschoten. De club werd in november 2015 ook al gesloten door Aptroot, omder er volgens hem 'criminele activiteiten' plaatsvonden.