EOD ontmantelt explosief in Zoetermeer

ZOETERMEER - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft in Zoetermeer een explosief ontmanteld. Het explosief dat was aangetroffen in de Van der Hagenstraat is ter plaatse ontmanteld en vervolgens meegenomen, meldt de politie.

De politie had rond 21.30 uur de straat afgezet en de EOD opgeroepen. De recherche doet verder onderzoek.

Volgens een ooggetuige is er een handgranaat gevonden bij een uitgaansgelegenheid, maar de politie kan dit volgens de NOS niet bevestigen.



Club Magnum

Het is niet de eerste keer dat er een geweldsincident plaatsvindt in de straat waar het mogelijke explosief is gevonden. In september werd Club Magnum, die ook in de Van der Hagenstraat zit, beschoten. Niemand raakte gewond bij het incident. In de toegangsdeur van de club zouden tien kogelgaten hebben gezeten.

Burgemeester Charlie Aptroot besloot hierop dat Club Magnum dertig dagen dicht moest. Hij noemde het 'volstrekt onacceptabel' dat er in zijn stad was geschoten. De club werd in november 2015 ook al gesloten door Aptroot, omder er volgens hem 'criminele activiteiten' plaatsvonden.