Illegaal vuurwerk in huis? De politie is je op het spoor De politie in Pijnacker-Nootdorp doet invallen, op zoek naar vuurwerk. (Foto: Omroep West)

PIJNACKER-NOOTDORP - De politie heeft in Pijnacker-Nootdorp in acht woningen een inval gedaan, omdat er bewijs was dat de bewoners op internet illegaal vuurwerk hadden gekocht. Het vuurwerk is afkomstig uit landen in het voormalig Oostblok.

'De bewoners van dit huis zijn geschrokken door onze actie', vertelt politieagent Stefan van Loenhout. 'Men heeft toegegeven dat er wel vuurwerk is afgeleverd op dit adres, maar dat was al afgestoken.' De politie weet niet exact om wat voor vuurwerk het gaat, maar wil uitsluiten dat het gevaarlijk vuurwerk betreft. Bij de politie is al jaren discussie over het vervoer en de opslag van zwaar illegaal vuurwerk. Agenten vinden het te gevaarlijk om er zelf mee rond te rijden of het op te slaan. Pijnacker-Nootdorp heeft een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd om in beslag genomen vuurwerk te vervoeren naar een geschikte opslagplaats.

Economisch delict De invallen van woensdag hebben geen vuurwerk opgeleverd. Toch worden alle personen die de politie op bezoek kregen uitgenodigd voor verhoor. Want de politie heeft bewijzen dat zij het vuurwerk via internet hebben besteld en betaald. Het kopen van illegaal buitenlands vuurwerk is een economisch delict. Een aantal invallen had plaats bij thuiswonende jongeren. De ouders leken niet op de hoogte van de bestellingen van hun kroost. De politie laat weten dat er binnenkort meer invallen worden gedaan. LEES OOK: Politie neemt honderd kilo vuurwerk in beslag