Met 197 kilometer per uur over de A4, man moet rijbewijs inleveren De snelheidsmeter zei genoeg. (Foto: Facebook politie Westland)

SCHIPLUIDEN - Een automobilist moest in de nacht van woensdag op donderdag zijn rijbewijs inleveren op de A4 bij Schipluiden. Hij raasde met een snelheid van ruim 197 kilometer per uur over de weg.

Op dat deel van de A4 geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. De politie betrapte de man, die naar eigen zeggen 'lekker aan het rijden' was. 'Hij kon naar huis bellen met de boodschap dat hij op dat late tijdstip opgehaald moest worden', laat een woordvoerder van de politie Westland weten. 'Zijn rijbewijs werd namelijk ingevorderd en dus mocht hij niet meer verder rijden.' De man kreeg daarnaast een proces-verbaal.