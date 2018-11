'Niet blijven hangen in verzet tegen fusie, die is onafwendbaar'

NOORDWIJKERHOUT - Sjaak van den Berg werd donderdagochtend met een glimlach wakker. Zijn lokale partij NZLokaal werd woensdag, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Noordwijk - een samenvoeging van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk - de grootste partij.

NZLokaal veroverde vijf zetels. 'Fantastisch om mee te maken', blikt Van den Berg terug. 'Ik denk dat een flink deel van de mensen uit Noordwijkerhout en De Zilk hiermee aan hebben willen geven hoe ze staan ten opzichte van de fusie. Maar daar moeten we niet in blijven hangen, want de fusie is onafwendbaar. We moeten samen de schouders eronder zetten. Maar de uitslag helpt ons wel om onze uitgangspunten te verwezenlijken.'

Hij benadrukt dat NZLokaal 'nooit heeft gezegd zich alleen op Noordwijkerhout te richten'. 'Wij kijken met een Noordwijkerhoutse blik naar de nieuwe gemeente', legt hij uit. 'Wij willen het dorpse karakter behouden.'