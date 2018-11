Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Geen asbest op sportvelden en volkstuinen na brand bij manege De uitgebrande schuur in Voorhout | foto: birdseventspictures

VOORHOUT - Er is na de brand van afgelopen maandag in een stal in Voorhout asbest vrijgekomen. Maar uit onderzoek blijkt dat er niets is terechtgekomen op de nabijgelegen sportvelden en volkstuinen. Dit meldt de gemeente Teylingen.

De brand die maandagavond uitbrak in de stal aan de Elsgeesterweg kostte aan drie pony's het leven. Volgens de brandweer bevatte het dak van de schuur asbest maar is dit door de gunstige windrichting niet op de nabijgelegen sportvelden en volkstuinen neergekomen. Het onderzoek heeft dit vermoeden nu bevestigd. In een klein gebied direct naast de stal is wel asbest gevonden. Dit is afgezet en zal zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Omdat het vervuilde gebied over de Elsgeesterweg valt, blijft deze weg vanaf de N444 afgesloten totdat de opruimwerkzaamheden zijn afgerond. LEES OOK: Drie pony's dood bij brand in Voorhout