Muizenval-deurbel voor de politie bij huis in Zoetermeer: 'Leuk gesprek met de bewoner gehad'

ZOETERMEER - Wijkagenten van het team Buytenwegh in Zoetermeer stonden woensdag even raar te kijken bij het zien van een zeer aparte 'deurbel' tijdens hun surveillanceronde.

Het ging om een 'muizenval-achtige bel' bij de voordeur van een van de huizen in de wijk. 'We hebben toch maar niet aangebeld, maar op een ruit geklopt', laat een wijkagent weten. 'Daarna kwam de bewoner naar de voordeur en ging hij met ons in gesprek.'

De wijkagenten kennen de man. 'Hij heeft het niet zo op de politie, maar met ons als wijkagenten praat hij wel.' Waarom de man het niet zo op de politie heeft, daar wil de wijkagent niet over uitwijden. 'Dat heeft diverse redenen en te maken met het verleden.'





'Geintje moet kunnen'

Volgens de wijkagent hadden ze een leuk gesprek met de man. De aparte bel mag bij de deur zitten. 'Dat vinden wij ook niet zo erg. Het is best grappig en een geintje moet kunnen toch?'