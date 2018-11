Hackers belagen gemeentesystemen Den Haag

DEN HAAG - Hackers uit binnen- en buitenland richten deze donderdagochtend en -middag hun pijlen op de digitale systemen van de gemeente Den Haag. Dit doen ze op verzoek van de gemeente zelf, om zo de ICT in het stadhuis te testen op kwetsbaarheden.

'De digitale systemen van de gemeente Den Haag worden 24 uur per dag actief gemonitord op kwetsbaarheden. Er is dan ook geen reden om te twijfelen aan de ICT-veiligheid', benadrukt wethouder Rachid Guernaoui. Hij heeft de gemeentelijke organisatie en ICT in zijn portefeuille. 'Toch is het goed om de proef op de som te nemen en te onderzoeken of er kwetsbaarheden zijn te vinden die nog onbekend zijn. Daarom dagen wij de beste hackers uit om dit te testen.'

De hackwedstrijd - met de titel 'Hâck Den Haag' - is georganiseerd door de gemeente in samenwerking met het Haagse cyber securitybedrijf Cybersprint. Meer dan zeventig geïnteresseerden meldden zich aan, 45 van hen kregen een uitnodiging.



Garantie

De gemeente wijst erop dat organisaties zoals gemeenten dagelijks bloot staan aan digitale dreigingen zoals hackpogingen en phishing. 'Optimale digitale veiligheid is dan ook cruciaal.' Daarom organiseerde Den Haag vorig jaar voor het eerst zo'n hackwedstrijd.

Voor 'Hâck Den Haag' verklaren deze zogenoemde ethische hackers dat ze eventuele kwetsbaarheden aan de gemeente melden en niet verder delen. ICT-specialisten van de gemeente staan paraat om kwetsbaarheden direct te verhelpen. De gemeente Den Haag garandeert dat de omgang met persoonsgegevens en de beschikbaarheid van haar diensten voortdurend aan de hoogst mogelijke veiligheidseisen voldoet, ook tijdens deze hackwedstrijd. De resultaten worden aan het eind van de dag door wethouder Guernaoui bekendgemaakt.