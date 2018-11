Verdachten van plofkraak Nieuwkoop langer vast

NIEUWVEEN - De mannen uit Mijdrecht die vorige week werden aangehouden na de plofkraak bij de Rabobank aan het Kennedyplein in Nieuwkoop blijven nog zeker twee weken vastzitten. Dat bepaalde de rechter-commissaris woensdag.

De daders hadden het gemund op de sealbagautomaat van de bank. Daar kunnen ondernemers hun geld in afstorten. Na de plofkraak zagen getuigen de verdachten wegrijden op een scooter. Via een politiehelikopter - die een warmtebron detecteerde in een busje - kwam de politie de verdachten op het spoor.

In het busje zaten de twee mannen uit Mijdrecht. Die werden daarop aangehouden. In het busje vond de Explosieven Opruimingsdienst Defensie een verdacht voorwerp. Daarop werden omliggende appartementen ontruimd. Het pakketje is uiteindelijk op een veilige plek in Nieuwveen onschadelijk gemaakt.