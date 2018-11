Boten recreatie-eiland Koudenhoorn weggehaald

WARMOND - De gemeente Teylingen heeft donderdag de laatste boten weggehaald bij recreatie-eiland Koudenhoorn bij Warmond. Daar was het lange tijd onrustig omdat jongeren met hun boten permanent bij het eiland voor anker lagen. Hierop werden de regels aangepast en kregen booteigenaren tot 22 november de tijd hun vaartuigen zelf weg te halen.

Twee boten werden niet weggehaald waarop medewerkers van de gemeente ze wegsleepten. De aanlegsteigers langs het eiland zijn nu 'geblokkeerd' met een rood-wit lint. De twee boten liggen aan de ketting en achter slot en grendel op een werf van de gemeente. Als de eigenaren ze ook daar niet ophalen, worden de boten vernietigd.

Een man die op eiland Koudenhoorn met het groen in de weer is heeft er alle vertrouwen in dat het weer goed komt. 'Het is gewoon een fase, straks hebben ze weer een andere hobby.' Die 'ze' zijn dan de jongeren die volgens de gemeente en de dorpsbewoners zorgden voor de onrust van de afgelopen maanden. 'We hebben hier ook eens een brommerbende gehad en dat is nu ook weer over', zegt de man nog.



Storm in een glas water

Een andere man, die op het eiland zijn hond uitlaat, vindt het allemaal wat overdreven: 'Het is echt een storm in een glas water dit. Het zijn jongeren en die zijn gewoon wat losser dan volwassenen. Vroeger kreeg je dan een schop onder je kont en dan was het afgelopen. Maar ja ...' De man maakt zijn zin niet af.

Toch is niet iedereen er gerust op. 'Ik wil anoniem blijven anders kost het me een ruit', zegt iemand bij de gemeentehaven. 'Die jongeren komen wel weer terug. Dat blijft gewoon zo', vreest hij. De woonboot waarvan de bewoner gewond raakte toen de voordeur door een explosief werd vernield is nog altijd dichtgetimmerd. De bewoner zelf zit nog ondergedoken.

