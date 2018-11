Haagse VVD wil ook inburgeraars die taal niet spreken laten werken

Asielzoekers die net aankomen in Nederland | foto: ANP

DEN HAAG - Niet alleen de taal leren maar ook kunnen werken. Volgens de Haagse VVD zouden nieuwkomers een stuk beter integreren als ze meteen aan het werk kunnen. Daarnaast is het een manier om de krapte op de arbeidsmarkt terug te dringen.

Menesn die net aankomen in Nederland de mogelijkheid geven om te werken, ook als ze de taal niet spreken, heeft volgens VVD-raadslid Jan Pronk meerdere voordelen. Iemand neemt sneller echt deel aan de Nederlandse samenleving. Bovendien leert zo iemand de taal niet alleen achter een bureau maar ook in de praktijk.

Daarnaast krijgen nieuwkomers volgens Pronk hiermee ook een belangrijke boodschap mee: 'Het hebben van een baan en het leveren van een bijdrage aan de samenleving is wat we van hen verwachten. Succesvolle integratie gaat natuurlijk verder dan het hebben van een baan of opleiding, maar begint daar wel mee.’



Ook voordelen voor ondernemers

Ook ondernemers zouden kunnen profiteren van het plan. Volgens de VVD zitten werkgevers te springen om personeel met praktische vaardigheden. Met de huidige regels mogen ze nieuwkomers die deze vaardigheden bezitten echter niet aannemen.

Om dit aan te kaarten in de gemeente vraagt de Haagse VVD het college om de mogelijkheden van duale trajecten, waarbij werk en taal gecombineerd worden, te onderzoeken.