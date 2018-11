Deel dit artikel:













Politie: explosief Zoetermeer was handgranaat De Van Der Hagenstraat is afgezet vanwege een mogelijk explosief | Foto: Regio15

ZOETERMEER - Het explosief dat is gisteravond in op de Van der Hagenstraat in Zoetermeer is ontmanteld, was een handgranaat. Dat bevestigt de politie. Het granaat is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onschadelijk gemaakt. Het explosief lag vlak voor de deur van club Magnum. Dat laat bedrijfsleider Anyl Islam van de club aan Omroep West weten. Het gaat volgens de bedrijfsleider om een doelgerichte actie tegen zijn club.

Anyl Islam heeft van de politie gehoord dat donderdagavond telefonisch een anonieme tip binnenkwam. De tipgever zei dat er een explosief voor het pand van Magnum lag. Anyl Islam zegt niet te weten wie er achter de actie, maar wel wat het doel van de daders is. Ze willen dat mijn tent dicht gaat. Ze hopen dat burgemeester Aptroot naar aanleiding van dit incident Magnum sluit. Het is een laffe daad', aldus Islam. Waarom de daders het op zijn zaak hebben gemunt zegt de bedrijfsleider niet te weten. Ook weet hij niet wat voor soort explosief er voor de deur van de club lag.

Eerder beschoten In september werd Club Magnum al beschoten. Niemand raakte gewond bij het incident. In de toegangsdeur van de club zaten zeker tien kogelgaten. Burgemeester Charlie Aptroot besloot dat de club dertig dagen dicht moest. Hij noemde het 'volstrekt onacceptabel' dat er in zijn stad was geschoten. De bedrijfsleider van Manum hoopt dat zijn zaak niet opnieuw dicht moet. Islam: Als de burgemeester dat doet, dan krijgen de daders hun zin. Het moet nu eens stoppen. Laten ze de daders oppakken.'