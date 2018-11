Deel dit artikel:













Veertien tips over gewelddadige dood 'Don' Vrijmoet De overleden Donald Vrijmoet, beter bekend als Don | Foto: Politie

DEN HAAG - In verband met de gewelddadige dood van Donald 'Don' Vrijmoet heeft de politie veertien tips binnengekregen. Dat is donderdagochtend bekendgemaakt. Het lichaam van de 53-jarige man werd vorige week gevonden in zijn woning aan het Rietveen in Den Haag.

Het lichaam van Vrijmoet werd vorige week woensdag ontdekt door medewerkers van een zorgorganisatie. De politie heeft vervolgens een groot rechercheteam op de zaak gezet. Er werd sporen- en buurtonderzoek gedaan en er zijn getuigen gehoord. Wat er precies met Vrijmoet is gebeurd, is nog niet bekendgemaakt.

De recherche is benieuwd wie Vrijmoet nog heeft gezien in de periode voor 14 november. Hij was vaak te vinden bij locaties voor dak- en thuislozen aan de Eekhoornrade, de Wagenstraat, de Zichtenburglaan, de Schoolstraat en de Noordpolderkade. Ook kwam hij geregeld bij de Albert Heijn en de Jumbo-supermarkt aan De Stede.

Lijn 4 Vrijmoet reisde veel met de tram. Lijn 4 stopt vlakbij zijn huis aan het Rietveen, waar hij sinds begin 2018 woonde. Daarvoor leidde hij een zwervend bestaan in Den Haag.