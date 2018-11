Shoppen tot je erbij neervalt: Black Friday komt eraan

DEN HAAG - Topdrukte voor de webshops en in de winkelstraten. Het is bijna Black Friday, de beruchte dag na Thanksgiving die is overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. En dat betekent voor veel koopjesjagers speuren naar hoge kortingen en dan maar shoppen, shoppen en nog eens shoppen.

Maar waarom lijkt het elk jaar toch groter te worden? Volgens marketingpsycholoog Maud Ebbekink steken bedrijven elkaar aan. 'Als je ziet dat je concurrenten acties hebben, dan kun je niet achterblijven', legt ze uit. 'Ze voelen wel aan dat ze mee moeten met de rest.'

Goede deals zijn er vooral op de B-merken, stelt Ebbekink. 'De Nederlandse bedrijven proberen de hysterie te creëren die je in Amerika ziet, maar dat lukt ze nog niet echt. De Hollander is denk ik toch te nuchter om in een slaapzak bij een winkel te gaan liggen, voor een korting van 20 of 30 procent.'



Fysieke winkels

Tóch verwacht Laetitia Gruwel van Detailhandel Nederland hoge omzetten. 'Eerst was Black Friday alleen online, maar nu zie je het ook steeds meer in de winkelstraten terugkomen.' Volgens haar doen inmiddels zelfs supermarkten mee.

Gruwel denkt dat het goed is dat het jaarlijkse koopjesfestijn is overgewaaid naar Nederland. 'Want het is weer een extra moment om vooral ook nieuwe klanten te trekken en de consument blij te maken.' Bol.com zegt tegen Nu.nl zelfs dat Black Friday in 2017 qua omzet 'de drukste dag ooit' is geweest.



'Laat je niet meeslepen'

'Als ondernemers echt de beste dag van het jaar weten te halen, dan is dat natuurlijk heel interessant voor ze', vervolgt marketingpsycholoog Ebbekink. 'Maar is het dan ook interessant voor de consument? Ik denk alleen als je echt een product nodig hebt.'

De Consumentenbond zegt 'nooit tegen goede aanbiedingen' te zijn. 'Maar let er wel op dat je je niet laat meeslepen in de hype', vertelt woordvoerder Gerard Spierenburg. 'Als je denkt dat je een goede aanbieding bent tegengekomen, check dan bij anderen of die prijs écht wel zo gunstig is.'



Geef geld uit aan dingen waar je het over tien jaar nog over hebt Maud Ebbekink – marketingpsycholoog

Want een dag als Black Friday werkt impulskopen in de hand, zegt Ebbekink. 'En daar word je op de lange termijn niet per se gelukkiger van.' De vraag is dus: ga je kopen om het kopen? Of heb je echt iets nodig? 'Geef je geld uit aan dingen waar je het bijvoorbeeld over tien jaar nog over hebt. Op een feestje ofzo. Een ballonvaart, een vakantie of parachutespringen. Over tien jaar heb je het niet meer over die föhn die je nu koopt.'Duwen, trekken en zelfs flinke knokpartijen. In de Verenigde Staten worden er op Black Friday soms rake klappen uitgedeeld en veranderen winkelcentra in complete slagvelden. Maar zo'n vaart zal het volgens Ebbekink in Nederland niet lopen. 'Met de kortingen die ik hier langs zie komen, denk ik niet dat we elkaar gaan verdringen.'

Ze verwacht dan ook geen rare fratsen of Amerikaanse situaties vrijdag. 'Ik denk dat het een beetje op z'n Hollands zal zijn. Weinig rijen voor de deur, maar wel veel nieuwsgierige mensen die toch even gaan kijken en de winkels binnengaan.'