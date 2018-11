Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Knobbelzwanen in Zuid-Holland mogen niet worden afgemaakt Een zwaan | Foto: Lucas Allmann

DEN HAAG - Knobbelzwanen mogen voorlopig niet meer worden afgemaakt. Dit heeft de Rechtbank in Den Haag donderdag bepaald in een zaak die was aangespannen door de Faunabescherming en de Stichting Dierenradar. Het verbod geldt tot zes weken nadat de provincie een besluit heeft genomen over de bezwaren van de organisaties.

Onderwerp van de zaak was dat de provincie Zuid-Holland toestemming had gegeven om met ingang van 1 november van dit jaar knobbelzwanen te doden. Dit deed de provincie omdat daarmee voorkomen zou worden dat de zwanen schade aan grasland en gewassen zouden aanrichten. Ook zou met het doden van de knobbelzwanen het risico op verkeersongelukken op wegen en fietspaden worden verkleind. Volgens de rechter mag een vrijstelling niet voor de hele provincie gelden. De vrijstelling moet betrekking hebben op specifieke situaties in bepaalde gebieden waar de dieren grote schade hebben aangericht of dreigen aan te richten. De provincie heeft de rechter hier niet van kunnen overtuigen.

Moeilijk te onderscheiden van beschermde kleine zwanen Daarnaast is het aannemelijk dat er zich in groepen knobbelzwanen kleine zwanen bevinden. Deze zijn beschermd en, vooral als het gaat om jonge exemplaren, moeilijk te onderscheiden van jonge knobbelzwanen. LEES OOK: Dierenbescherming: 'Provincie moet stoppen met afschieten van knobbelzwanen'