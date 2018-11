Rechter geeft burgemeester Krikke gelijk: Pegida mag niet demonsteren bij Haagse moskeeën

DEN HAAG - De anti-islambeweging Pegida mag deze week niet bij vijf Haagse moskeeën demonstreren. Burgemeester Krikke van Den Haag stond de demonstraties niet toe en wees een alternatieve locatie aan. Pegida vocht dit besluit aan, maar de rechter stelde Krikke donderdag in het gelijk.

In juni deed Pegida ook al een poging om te demonstreren bij een moskee. Toen ging het om de As-Soennah moskee aan de Fruitweg in Den Haag. Deze demonstratie werd door de burgemeester niet toegestaan en Pegida kreeg de Koekamp aangeboden als demonstratieplek.

Deze week deed Pegida-voorman Edwin Wagensveld een nieuwe poging. Hij kondigde vijf demonstraties aan, bij vijf verschillende moskeeën. Maar ook deze keer stuitte hij op burgemeester Krikke. Zij gaf weer geen toestemming. Wagensveld probeerde donderdag tijdens een rechtszitting het demonstratieverbod bij de moskeeën op te heffen maar hij ving dus bot.



Alternatieve plekken

Wagensveld vindt de alternatieve plekken die door de burgemeester zijn aangewezen, zoals de Koekamp bij het Centraal Station, niet passend, zo zei hij tijdens de zitting. 'Je gaat toch niet bij het Centraal Station demonstreren tegen moskeeën?'

Volgens Wagensveld wordt het demonstratierecht met voeten getreden in Den Haag. 'Wij kunnen nooit wat. Alles wordt uitgesloten terwijl wij nooit gewelddadig zijn. Het is te gek voor woorden dat demonstraties bij de intocht van Sinterklaas wel worden toegestaan en de onze niet. Bij kleine kinderen demonstreren mag kennelijk wel, maar bij volwassen mensen die een moskee binnengaan niet.'



Kick Out Zwarte Piet

De verdediging van de gemeente Den Haag weersprak dit. 'Kick Out Zwarte Piet wilde op het Plein demonstreren maar dat heeft de burgemeester niet toegestaan', zei de advocaat van de gemeente. 'Ook deze demonstranten kregen een alternatieve locatie aangewezen, het Stadhoudersplantsoen.'

De beslissing van Krikke om Pegida geen toestemming te geven om bij moskeeën te demonstreren, heeft onder meer te maken met de vrees voor ernstige wanordelijkheden. Rond demonstraties van Pegida hangt volgens de advocaat vaak een sfeer van provocatie en confrontatie.



Tegendemonstraties

'Er is een levensgroot risico op tegendemonstraties van organisaties als de Anti-Fascistische Actie (AFA) en Laatzenietlopen', zei de verdediging van de gemeente. Daarnaast staan de moskeeën waar Pegida wil demonstreren in woonwijken. 'Buurtbewoners vatten de demonstraties van Pegida op als een provocatie. Ook zijn de locaties rondom de moskeeën niet geschikt omdat ze te krap zijn voor een demonstratie vanwege rijdende en geparkeerde auto's.'

Wagensveld snapte niets van deze redenering. 'Krikke wil gewoon niet. We krijgen altijd te horen dat er wat kan gebeuren maar er zijn nooit concrete aanwijzingen. Zo kunnen wij nooit wat doen en krijgen we nooit toestemming in Den Haag. Terwijl wij geen geweld gebruiken. Maar als je dreigt met geweld, dan krijg je wel je zin. Kennelijk zijn we te lief. Het lijkt erop dat de sterksten op straat het winnen en dat mag niet.'