Club Magnum moet twee weken dicht na vondst handgranaat

ZOETERMEER - Club Magnum in Zoetermeer blijft minimaal twee weken dicht. Dat heeft burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer besloten. Bij de club werd woensdagavond een handgranaat gevonden. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie heeft het explosief onschadelijk gemaakt.

Aptroot sluit de club nu twee weken omdat hij het vermoeden heeft dat de eigenaar zich niet aan 'veiligheidsafspraken' heeft gehouden. Die werden met de gemeente overeengekomen na het vorige incident bij Club Magnum, toen werd er geschoten. Wat er gedaan had moeten worden wil Aptroot niet zeggen.

'Als blijkt dat de afspraken inderdaad niet zijn nagekomen volgen andere stappen', zegt de burgemeester. Hij wil niet ingaan op de vraag wat de club dan kan verwachten.



Camera's en meer verlichting

De gemeente Zoetermeer neemt zelf ook maatregelen. Er worden camera's in de buurt opgehangen en ook gaat de gemeente zorgen voor betere verlichting. Aptroot vindt het heel erg wat er woensdagavond is gebeurd: 'Dit had heel anders kunnen aflopen. Stel je voor dat er kinderen waren langsgekomen.'

