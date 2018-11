Gemeente doet onderzoek naar Premier League Darts in Den Haag

DEN HAAG - De gemeente Den Haag onderzoekt of het in de toekomst een speeldag van de Premier League Darts kan faciliteren. Volgens wethouder van Sport Richard de Mos (Groep de Mos) is het ‘een mooi eerbetoon aan Raymond van Barneveld’.

De Premier League Darts is na het wereldkampioenschap het belangrijkste toernooi op de speelkalender van dartbond PDC. Tussen februari en mei nemen de tien beste darters van de wereld het op zestien verschillende dagen op diverse plekken in Europa tegen elkaar op.

Het Rotterdamse Ahoy is op woensdag 27 en donderdag 28 maart 2019 gastheer van het event. De afgelopen drie jaar werd het toernooi gewonnen door Michael van Gerwen.



Reactie op stoppen van Barney

De mededeling van De Mos is een directe reactie op de aankondiging dat Van Barneveld na 2019 stopt met darten. Waar de pijlen in Den Haag eventueel gegooid moeten worden is nog onbekend. ‘We zijn in een oriënterende fase’, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Dat het evenement vanwege Barney naar Den Haag moet komen steekt De Mos niet onder stoelen of banken. ‘Barney is een wereldberoemd Haags darter’, begint hij zijn lofrede. ‘Hij heeft in zijn eentje darts in Nederland tot topsport verheven. Er is een tijdperk voor en een tijdperk na Barney. Hij werd de beste darter van de wereld. Sindsdien zijn vele tienduizenden Nederlanders verknocht aan de sport. Raymond is een echte Haagse grootheid van ongekende sportklasse.’



Dartversie Ryder Cup

Van Barneveld wil zelf graag een dartversie van de Ryder Cup organiseren. In dat toernooi moeten Britse darters het opnemen tegen team 'rest of the world'.. De gemeente staat er niet onwelwillend tegenover om dat toernooi ook in Den Haag te organiseren. ‘Het staat niet in het coalitieakkoord. Maar voor goede ideeën staan we altijd open’, laat een woordvoerder weten.

