Afrodite Zegers vindt nieuwe zeilpartner in Lobke Berkhout

DEN HAAG - Lobke Berkhout is de opvallende nieuwe zeilpartner van Afrodite Zegers-Kyranakou uit Den Haag. Het koppel wil in de olympische 470-klasse naar de Spelen van 2020 in Tokio.

Berkhout beëindigde haar carrière in 2012 na een bronzen medaille op de Spelen van Londen. Ze werd vijf keer wereldkampioene in de 470-klasse, driemaal met Marcelien de Koning en tweemaal met Lisa Westerhof. Met De Koning won ze ook zilver op de Spelen van 2008 in Peking.

'Het olympisch vuur in mij is eigenlijk nooit gedoofd', verklaart Berkhout haar comeback. 'Nu deze kans voorbijkomt, vind ik het een grote uitdaging die ik met beide handen aan wil grijpen. Ik kijk uit naar de samenwerking met Afrodite. Zij is één van de grootste zeiltalenten van dit moment en heeft een ongekende drive om deze missie te laten slagen.'



Anneloes van Veen met Mandy Mulder

Zegers vormde de afgelopen jaren een koppel met Anneloes van Veen. Het duo werd vierde op de Spelen van Rio de Janeiro en veroverde in 2017 de Europese titel. Zegers en de Naaldwijkse maakten vorige maand na een moeizaam seizoen bekend de samenwerking te beëindigen.

Van Veen heeft met Mandy Mulder uit Poeldijk ook een nieuwe partner gevonden in de 470-klasse. Mulder won als stuurvrouw in 2008 zilver op de Spelen in de Ynglingklasse, samen met Annemieke Bes en Merel Witteveen.



Meeste kans op succes tijdens de Spelen in Tokio

Het Watersportverbond heeft besloten aanvankelijk beide nieuwe teams te steunen. Volgend jaar tijdens de Prinses Sofia Cup in Palma de Mallorca (1 t/m 6 april) en het EK 470 in San Remo (6 t/m 14 mei) moet duidelijk worden welk duo de meeste kans op succes tijdens de Spelen in Tokio heeft.

LEES OOK: Marit Bouwmeester gaat uitdaging aan met verstandelijk beperkte Joost (40)