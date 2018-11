Leiden stopt met deelfietsen op Bio Science Park

LEIDEN - Gebruikers van de deelfietsen op het Bio Science Park in Leiden moeten snel zijn. De gemeente Leiden stop op 1 december met het proefproject. Uit een evaluatie blijkt dat de fiets veel minder wordt gebruikt dan verwacht, schrijft wethouder Martine Leewis (GroenLinks, Mobiliteit) aan de gemeenteraad.

Het stadsbestuur 'zet de fiets op één', schrijft zij. In februari startte de gemeente Leiden daarom een pilot met rode deelfietsen. Uit een haalbaarheidsonderzoek was gebleken dat hier voldoende animo voor was.

De deelfiets kon worden gebruikt om van Leiden Centraal naar een bedrijf, de universiteit of de hogeschool op het Bio Science Park te komen. Ook moest de deelfiets automobilisten verleiden om de auto in de spits te laten staan en met het openbaar vervoer te reizen.



33 keer per maand gebruikt

Uit de evaluatie bleek dat het gebruik van de fietsen flink achterbleef bij de verwachtingen. In plaats van de afgesproken twintig ritten per uur werden de deelfietsen maar 33 keer per maand gebruikt. Uitbater X-Bike, die van Leiden ruim een ton startsubiside had gekregen, maakte er ook te weinig werk van.

De gemeente heeft de uitbater op zijn prestaties aangesproken. Maar het verbeterplan 'geeft de gemeente geen vertrouwen tot verbetering om het (zakelijk) gebruik en het aantal fietsritten te stimuleren', laat wethouder Meewis weten



Overgebleven budget van 50.000 euro

Daarop heeft zij besloten de overeenkomst met X-Bike per 30 november te beëindigen. Voor het overgebleven budget van 50.000 euro wordt bekeken of een ander systeem met deelfietsen wel realistisch is. Volgend voorjaar wil de wethouder de raad daarover verslag uitbrengen.

