Anton (56) heeft nieuwe winkel op wielen: 'Een echte eyecatcher' Foto: Omroep West Foto: Omroep West

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - 'Ik heb 23 jaar in die oude wagen gereden, maar hij zag er niet meer uit. Ik was toe aan iets moderners, een echte eyecatcher. En die heb ik nu.' Anton van Leeuwen (56) is trots op zijn splinternieuwe rijdende winkel in Leidschendam-Voorburg. Na 23 jaar hield zijn oude wagen ermee op. Een vervanger kopen is niet makkelijk, maar het is hem gelukt.

Anton gaat donderdagochtend voor het eerst op pad met zijn gloednieuwe winkel op wielen. Hij rijdt al bijna dertig jaar een vaste route. Toen zijn oude wagen er na 23 jaar mee stopte, had hij de keus: zelf ook stoppen of een andere wagen aanschaffen. 'Ik zie het werken voor een baas niet zo zitten. Dus voor mij was de keuze snel gemaakt: ik ga door met het werk dat ik zo leuk vind.' Maar er moest dus wel een nieuwe wagen komen, en dat is tegenwoordig makkelijker gezegd dan gedaan. Uiteindelijk vond Anton op Facebook een geschikt voertuig, maar dat was te duur. Na wat heen en weer gebel en enig onderhandelen kwam hij er toch uit met de verkoper.

Bestickerd weer de weg op Wel moest er het één en ander aan gebeuren. Maar nadat de wagen een opknapbeurt had gehad en volledig was bestickerd, was hij klaar om de weg op te gaan. 'Een prachtige nieuwe wagen voor mijn buurtsuper', zegt Anton. Ook bij de klanten valt het nieuwe voertuig in de smaak. 'Ik vind de nieuwe wagen prachtig. En het is hem van harte gegund. Dat oude ding heeft het lang volgehouden, maar deze wagen ziet er toch weer een stuk moderner uit. Hartstikke leuk', aldus één van zijn vaste klanten.

Heer en melkboer Anton ziet zichzelf de komende jaren nog vrolijk rondrijden met zijn buurtsuper op wielen, en kijkt vol goede moed naar de toekomst. 'Anton is het heertje; heer en melkboer', zegt Anton lachend. LEES OOK: Zondag 3 en 10 februari: Antons Superservice