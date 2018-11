Deel dit artikel:













'Brussel' blokkeert vlaggenplan gemeente Westland Er wappert nog steeds geen vlag bij het Westlandse gemeentehuis. Foto: WOS

NAALDWIJK - Het leek zo'n leuk idee en een meerderheid van de gemeenteraad in de gemeente Westland stemde er vorig jaar ook mee in: de Westlandse én de Nederlandse vlag voor het gemeentehuis in Naaldwijk. Maar bijna een jaar later wappert er nog helemaal niets.

Bij het hijsen van twee vlaggen komt het vlaggenprotocol om de hoek kijken, schrijft mediapartner WOS. Daaruit blijkt dat ook de Europese vlag moet wapperen. Maar daar ziet LPF Westland, die de motie van de twee vlaggen vorig jaar december indiende, niets in. Bovendien moeten er veel kosten worden gemaakt. 'Een ambtenaar moet elke ochtend de vlag hijsen en voor het donker neerhalen. Dat kost duizenden euro's op jaarbasis. Lachwekkend', zegt fractieleider Dave van der Meer van de LPF. Hij wacht daarom op een verdere uitwerking van de motie.

Andere motie Het oorspronkelijke idee van LPF Westland ging over een vlag in de raadszaal van het gemeentehuis. Mocht het plan voor de vlaggen buiten vastlopen, dan gaat Van der Meer alsnog pleiten voor een vlag in de gemeenteraadszaal.