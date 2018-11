Weg vrijgemaakt voor een vuurwerkvrij oud en nieuw in Leiden

LEIDEN - Een vuurwerkvrij oud en nieuw in Leiden is een stap dichterbij, nu van minister Ferd Grapperhaus gemeenten zelf een vuurwerkverbod mogen instellen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseerde eind vorig jaar een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in te voeren. Maar zo ver wil het kabinet niet gaan.

Nu de gemeenten het zelf mogen bepalen, is in elk geval die juridische hobbel weggenomen. De komende jaarwisseling zou daarom zomaar de laatste kunnen zijn dat consumenten vuurwerk mogen afsteken in Leiden. Want deze zomer koos een grote meerderheid in de gemeenteraad (D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en ChristenUnie) voor een algeheel verbod.

Alleen oppositiepartijen VVD, CDA en Partij Sleutelstad stemden tegen het plan. Zij denken dat een verbod niet te handhaven is. CDA-raadslid Joost Bleijie vindt het geen goed idee om de politie hier mee op te zadelen. 'Die gaan we tijdens een al heel druk moment in het jaar de stad in sturen, om allerlei dingen te handhaven. Inclusief een vuurwerkverbod. Ik denk dat ze daar de capaciteit nu niet voor hebben.'



'Gezien dat het werkt'

Martine van Schaik van de Partij voor de Dieren (PvdD) is minder somber over de handhaving. 'De afgelopen jaren hebben we natuurlijk gewerkt met vuurwerkvrije zones. Daarbij had de burgemeester bij voorbaat al gezegd dat er niet werd gehandhaafd. Toch heb je gezien dat het werkt.'

Maar of het algehele vuurwerkverbod er in Leiden komt, is toch nog even de vraag. Burgemeester Henri Lenferink onderzoekt namelijk al sinds deze zomer de juridische haalbaarheid van zo'n verbod. Op zeer korte termijn zal hij de gemeenteraad op de hoogte stellen van alle voor- en nadelen en haken en ogen die hiermee gepaard gaan.



Duidelijker stelling nemen

Over een ding zijn de voor- en tegenstanders het overigens wel eens: minister Grapperhaus (CDA) had er beter aan gedaan om duidelijker stelling te nemen. Partijgenoot Bleijie: 'Het is een makkelijke zet om die bal terug te kaatsten naar de gemeente. Het is een te complex probleem om dat aan de gemeenten over te laten. Een consumentenverbod is alleen landelijk te handhaven.'

Volgens Van Schaik zadelt Grapperhaus de gemeenten met een probleem op. 'Hij zegt dat dit lokaal maatwerk vraagt. Kijken waar overlast is, waar is het gevaarlijk? Maar het is overal in Nederland gevaarlijk. Het veroorzaakt overal vervuiling en overlast. Dus er is eigenlijk helemaal geen reden om te zeggen tegen gemeenten: lossen jullie het maar op. Hij had echt wel iets meer lef mogen tonen door het zelf aan te pakken.'