Sportcentrum omgetoverd in klein stadion voor NK tennis

ALPHEN AAN DEN RIJN - Voor de Nederlandse kampioen tennis, die over tweeënhalve week van start gaan, wordt sportcentrum Nieuwe Sloot omgetoverd tot een klein stadion waar duizend toeschouwers in kunnen. Nationale toppers als Robin Haase, Thiemo de Bakker, Richèl Hogenkamp en Diede de Groot zijn te bewonderen op de Alphense indoorbanen.

Tussen maandag 10 en zondag 16 december worden de NK (rolstoel)tennis in het enkel- en dubbelspel gehouden bij Nieuwe Sloot. 'In eerste instantie zetten we één tribune neer, voor het weekend komt er ook een tweede bij. Dan krijg je echt een stadiongevoel', aldus toernooidirecteur Guus van Berkel.

Nieuwe Sloot organiseert allerlei side-events tijdens de NK. 'Op woensdag hebben we een kidsday en op vrijdag kunnen basisscholen meedoen met een clinic die gegeven wordt door onder anderen Robin Haase en Diede de Groot', kondigt Dave Kok, manager van het Alphense tennis- en squashcentrum, aan. Eén hal wordt omgebouwd tot foodcourt voor 1500 bezoekers.



Kiki Bertens

De kans is klein dat Kiki Bertens, nummer negen op de wereldranglijst, meedoet. Een aantal weken geleden was het eigenlijk al duidelijk dat ze niet mee zou doen, maar er is volgens tennisbond KNLTB ruimte voor een heel klein beetje optimisme.

'Ze heeft nog geen nee gezegd', benadrukt Van Berkel. 'We hebben intensief contact met haar. Ze kijkt of het in haar schema past.' Meedoen wordt lastig voor de Wateringse, omdat ze zich precies in die periode zal gaan voorbereiden op de Australian Open.



Lokale favoriet

Behalve publiekstrekkers als Haase, De Bakker en Hogenkamp is ook rolstoelkoningin De Groot van de partij. Zij verdedigt haar nationale titel in Alphen aan den Rijn, waar ze sinds 2015 traint bij Nieuwe Sloot. Een andere lokale favoriet is de Alphense proftennisser Jelle Sels.

De tennisbond bracht deze week naar buiten dat ook de broers Tallon en Scott Griekspoor hun deelname hebben aangekondigd. 'De volledige top-4 van het Nederlandse mannentennis is erbij', meldt bondsdirecteur Erik Poel. Ook dubbelspecialist Matwé Middelkoop doet mee.

