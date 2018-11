Wijkbewoners Laak in brandbrief aan ministerie: 'Neem zorg om hoogspanning serieus'

Still: Omroep West

DEN HAAG - Negeer niet langer signalen uit de samenleving over onbekende gezondheidsrisico's van ondergrondse hoogspanningslijnen, vooral voor kinderen. Dat schrijven bewoners van de Haagse wijk Laak aan staatssecretaris Van Velhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

De bewoners maken zich grote zorgen over de hoogspanningsleidingen die onder hun wijk door lopen. Afgelopen april schreef de Gezondheidsraad in een rapport: 'Er zijn al langer aanwijzingen dat kinderen die in de buurt hoogspanningslijnen wonen een hogere kans hebben om leukemie te krijgen dan andere kinderen. Mogelijk heeft dat te maken met de magnetische velden die de lijnen opwekken.'

Het ministerie heeft een landelijk onderzoek aangekondigd naar de gevolgen van ondergrondse hoogspanningsleidingen voor de gezondheid. Ook de gemeente Den Haag heeft daarover met het ministerie overlegd.



'Den Haag meegenomen in landelijk onderzoek'

Zorg om Laakweg, het bewonersinitiatief uit Laak, heeft zijn zorgen al maanden geleden kenbaar gemaakt bij de gemeente en de minister. Maar na de mededeling dat Den Haag zou worden 'meegenomen in het landelijk onderzoek', hebben de buurtbewoners niets meer vernomen.

Vanwege de risico's voor kinderen vindt de Gezondheidsraad dat de overheid met ondergrondse kabels net zo voorzichtig moet omgaan als met kabels boven de grond. Dan zouden er in de buurt van die leidingen geen nieuwe huizen, scholen en kinderdagverblijven mogen worden gebouwd. En mensen die er boven op wonen, krijgen geld van de overheid als ze willen verhuizen.



Grootse bouwplannen voor De Binckhorst

De buurt voelt zich genegeerd en aan het lijntje gehouden. Dat geldt voor zowel de bewoners als de kinderen, ouders en medewerkers van de scholen en kinderopvang in de buurt. Bovendien zijn er grootse bouwplannen voor De Binckhorst, het oude industrieterrein in Laak dat een stadswijk moet worden met duizenden nieuwe inwoners.

