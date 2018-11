Voetganger raakt tenen kwijt, werkstraf tegen busschauffeur geëist

GOUDA - Het Openbaar Ministerie (OM) eist een werkstraf van 180 uur tegen een 56-jarige buschauffeur van Arriva. Die reed vorig jaar december in Gouda op de Bleulandweg een voetganger aan. Volgens het OM knalde de chauffeur door het rode licht. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en moet nu twee tenen missen.

'Mijnheer is bewust door rood gereden', zo stelde de officier van justitie donderdag bij de Haagse rechtbank. De chauffeur zou nog snel naar de Ridder van Catsweg hebben willen afslaan, voordat de fietsers bij het stoplicht konden oversteken.

Daarbij lette hij ook niet goed op, aldus de officier. Daardoor raakte hij een voetganger die al overstak. 'We mogen van een buschauffeur verwachten dat hij, als professioneel weggebruiker, extra oplettend is', meende de officier van justitie.



Voorwaardelijke ontzegging van rijbevoegdheid

De voetganger verbleef enkele weken in het ziekenhuis. Het zag er even naar uit dat zijn voet moest worden geamputeerd, maar uiteindelijk raakte hij zijn grote en kleine teen kwijt. Naast de werkstraf eiste de officier ook een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid. Als hij nogmaals in de fout gaat, zou hij een jaar lang niet mogen rijden.

De chauffeur was op de zitting nog aangeslagen door het ongeval. 'Ik voel me erg schuldig, ik heb maanden niet kunnen slapen', zei hij. Een arts heeft een posttraumatische stressstoornis geconstateerd bij de chauffeur. In de rechtszaal wilde hij ook niet kijken naar beelden van het ongeval.



'Ik rem zelfs nog voor duiven en honden'

Na een langere periode van ziekteverzuim, bestuurt hij sinds kort weer de bus. De man ontkende wel dat hij door rood is gereden en dat hij onoplettend was. 'Ik trek altijd stapvoets op en rem zelfs nog voor duiven en honden. Dat ik die man niet heb gezien, is wel mijn fout.'

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.