Veertien woningen ontruimd vanwege brandbare stof

ZEVENHOVEN - Aan de Groene Jonkerstraat in Zevenhoven zijn veertien woningen ontruimd omdat er een brandbare stof uit het riool kwam. De stank is niet afkomstig van gas, meldt de brandweer. Een woordvoerder verwacht dat de bewoners rond 23.00 uur weer naar binnen mogen.

De bewoners zijn opgevangen in de nabijgelegen sporthal De Vlijt. Of ze daar ook nog moeten overnachten is onzeker. 'We gaan het riool een paar keer met water doorspoelen', zegt de brandweerwoordvoerder. 'Om de waardes van de stof omlaag te krijgen.'

Er werd door bewoners eerder donderdagavond een vreemde geur geroken. De brandweer kwam daardoor in actie.