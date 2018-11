Asielzoeker weigert van Katwijk naar Leiden te verhuizen

AZC in Katwijk. (Foto: Google Maps)

KATWIJK - Een vluchteling in het asielzoekerscentrum (AZC) van Katwijk weigert naar een huis in Leiden te vertrekken vanwege gezondheidsproblemen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) probeert hem nu met een kort geding weg te krijgen uit het Katwijkse centrum.

Zeyad M. en zijn gezin kregen een verblijfsvergunning van staatssecretaris Harbers, omdat er sprake zou zijn van 'schrijnende omstandigheden'. Maar het stel scheidde en de vrouw vertrok uit het AZC naar een woning.

De ex-man werd een portiekflat aangeboden in Leiden, maar hij wees die af. Hij zou eerst zeventien treden moeten nemen om bij de voordeur te komen en binnen waren er nog veertien op weg naar het toilet.



Astma, rugklachten en hartproblemen

Volgens medisch onderzoek zou een trap van zestien treden het maximaal haalbare voor hem zijn; M. lijdt namelijk aan astma, rugklachten en hartproblemen. Het COA, waar het AZC onder valt, vindt die weigering van de woning onterecht. De man is tegen dit besluit in beroep gegaan bij de bestuursrechter. Die doet op maandag 24 december uitspraak.



Schimmige zitting

Terwijl dit proces nog loopt, spande het COA ook nog een kort geding tegen Zeyad M. aan, met de eis dat hij binnen drie dagen het AZC moet verlaten. Dat leidde donderdag tot een schimmige zitting bij de Haagse rechtbank.

De advocaat van de vluchteling vond dat het COA misbruik maakt van juridische procedures. Waarom niet de uitspraak van de eerste rechtszaak afwachten en deze man zo onder druk zetten? 'De gevolgen zijn verstrekkend. Hij dreigt op straat te worden gezet in de winter', stelde de advocaat.



Dringend opvangplaatsen nodig

Maar volgens de advocaat van het COA zou de organisatie in deze tijd weer dringend opvangplaatsen nodig hebben. De man zelf zei nog dat er geen verwarming in het Leidse huis zou zitten. 'Dat is moeilijk met mijn gezondheid.' De rechter doet op donderdag 6 december uitspraak.

