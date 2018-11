Den Haag doorstaat digitale aanval

DEN HAAG - De gemeente Den Haag kan opgelucht ademhalen. Het is de groep ethische hackers die meededen aan de wedstrijd 'Hâck Den Haag' niet gelukt door te dringen in het digitale hart van de stad.

De computersystemen van de gemeente Den Haag en een aantal van haar leveranciers werden donderdag onder vuur genomen door 45 hackers. Doel was om de digitale omgeving van de gemeente te testen op kwetsbaarheden. Het atrium van het stadhuis was daarvoor omgetoverd tot een waar 'hackers dome'.

De ethische hackers (44 mannen en 1 vrouw) vonden tijdens dit unieke evenement in totaal 62 gaten in het systeem waarvan er tien gevaar konden opleveren. Eén melding was zelfs zo serieus dat de gemeente besloot het bijbehorende systeem stil te leggen. Geen van de hackers wist echter de persoonlijke, privacy-gevoelige gegevensdata van de gemeente te bereiken. Wel bleek dat een paar deelnemers elkaars computer hadden gehackt.