Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











West Wekker: Black Friday en defintieve uitslag verkiezingen Noordwijk Black Friday | Foto ANP

DEN HAAG - Goedemorgen! Al wekenlang maken modeketens, elektronicazaken en andere bedrijven reclame voor Black Friday. Vandaag is het zover! Eindelijk kun je die televisie, jurk of schoenen met enorm veel korting kopen. Ook wordt er definitief bekend wie de gemeenteraadsverkiezingen in Noordwijk heeft gewonnen.

Dit kun je vandaag verwachten:

Vandaag is het een topdrukte in de regionale winkelstraten. Het is namelijk Black Friday. Veel winkels bieden spullen aan met hoge kortingen. Sla jij vandaag je slag?

In het gemeentehuis in Noordwijk wordt om 10.00 uur de definitieve uitslag bekend gemaakt van de gemeenteraadsverkiezing voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Deze gemeente ontstaat op 1 januari 2019 door een fusie tussen de huidige gemeentes Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. In de voorlopige uitslag is de lokale partij NZLokaal de grootste met vijf zetels.

Vandaag is er ook een mooi jubileum voor de supporters van ADO Den Haag. Het is precies dertig jaar geleden dat er een vriendschapsband ontstond tussen de Haagse fans en supporters van Juventus in het Belgische Luik. Op 23 november 1988 bezochten enkele Hagenaars een UEFA Cup-duel tussen Club Luik en Juventus. Sindsdien bezoeken ADO-supporters geregeld wedstrijden van de Italiaanse topclub. En omgekeerd zijn ook Juventus-fans zo nu en dan te vinden in het Cars Jeans Stadion.

Het weer: Na de eventuele ochtendmist volgt er geregeld zon. In de middag wordt het zo'n 7 graden.



Beeld: MeteoGroup Na de eventuele ochtendmist volgt er geregeld zon. In de middag wordt het zo'n 7 graden. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je ook nog weten:

Vorig jaar heeft de landelijke digitale bibliotheek in totaal 6,4 miljoen e-books, luisterboeken en cursussen uitgeleend, 58 procent meer dan in 2015. Het aantal uitgeleende e-books steeg in twee jaar tijd met 41 procent tot 5,4 miljoen, terwijl het aantal gebruikersaccounts met 144 procent sterk groeide. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vandaag in 1890 ging Koning Willem III dood. Zijn tienjarige dochter Wilhelmina was zijn directe opvolger. Ze was echter nog te jong om te regeren. Haar moeder Koningin Emma nam voor acht jaar de honneurs waar als regent. Op 6 september 1898 besteeg Wilhelmina uiteindelijk de Nederlandse troon. Een troon waar ze maar liefst vijftig jaar op zou blijven zitten.

Miley Cyrus wordt vandaag 26 jaar. De Amerikaanse zangeres is bekend van de hits Wrecking Ball en Malibu. In 2014 stond ze met Wrecking Ball in de top 2000 op plaats 1990.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld. Elke vrijdag vanaf 17.00 uur en elk uur herhaald. TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld. Elke vrijdag vanaf 17.00 uur en elk uur herhaald.