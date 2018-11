Deel dit artikel:













Auto belandt in sloot Kwinstheul De brandweer tackelt de wagen uit het water | Foto: District8

KWINTSHEUL - Een bestuurder is vrijdagochtend op de Hollewatering in Kwintsheul het water in gereden. Volgens ooggetuigen zaten er twee personen in de auto, die zijn gevlucht.

Ook melden ooggetuigen dat de auto met een flinke snelheid de Hollewatering op kwam gereden, wat de oorzaak zou zijn geweest om uit de bocht te vliegen en in het slootje te belanden. De brandweer heeft de auto uit het water getakeld. De politie start een onderzoek.