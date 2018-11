137 miljoen voor betere bereikbaarheid van de Binckhorst

DEN HAAG - Zelfrijdende shuttles en vrije busbanen op de Binckhorst, nieuwe superfietspaden, meer fietsstallingen bij de stations en uitzicht op de aanleg van een railverbinding die de Binckhorst gaat verbinden met Scheveningen en Delft. De komende vijf jaar investeren de gemeente Den Haag, de metropoolregio, de provincie Zuid-Holland en het Rijk 137 miljoen euro in de bereikbaarheid van Den Haag. 'We zijn hier heel blij mee,' aldus de Haagse wethouder Robert van Asten (D66).

Het geld gaat voor het grootste deel naar een betere bereikbaarheid van de Binckhorst. Dat is nu nog alleen een bedrijventerrein, maar wordt straks een gebied met ook vele duizenden woningen.

Ook moet het Central Innovation District (CID) beter worden ontsloten. Dat is het gebied in de driehoek tussen het Centraal Station, Den Haag Hollands Spoor en Laan van Nieuw Oost-Indië. Hier moeten in de nabije toekomst veel woningen komen, vooral in hoogbouw. De gemeente maakte ruim een maand geleden bekend dat in dit deel van de stad plek is voor tussen in totaal 7.700 en 11.500 woningen.



Nieuwe tramlijnen

De gemeente Den Haag, het kabinet en andere overheden hebben voor het zogenaamde Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport afspraken gemaakt over een fors pakket aan investeringen voor de bereikbaarheid van vooral deze gebieden.

Over de vrije busbaan, nieuwe fietspaden, de zelfrijdende shuttles en betere voorzieningen voor voetgangers zijn nu al harde afspraken gemaakt met het kabinet. Maar er zijn ook afspraken gemaakt over nóg ingrijpender plannen. Dat zijn een railverbinding van Delft via Voorburg en de Binckhorst naar het Centraal Station en dan door naar Scheveningen. En een verbinding van het centrum van Den Haag via de Binckhorst naar station Voorburg.

Wethouder Van Asten zegt daarover: 'Het is vastgelegd dat we daar over twee jaar een beslissing over gaan nemen. Uiteraard zijn daaraan voorwaarden verbonden. Maar we hebben hierover heel goede gesprekken met het Rijk dus we hebben er alle vertrouwen in dat we daarin een goede investering gaan doen.'

Het aanleggen van die nieuwe railverbindingen vraagt veel geld. Volgens de wethouder is dat nog niet beschikbaar, maar heeft het Rijk wel de intentie om daaraan bij te dragen. 'En dat is belangrijk', aldus van Asten.



Publiek-private samenwerking

Tegelijk is het volgens hem duidelijk dat de overheden samen niet alles kunnen betalen. Daarom benadrukt Van Asten nog een keer dat hij ook hoopt dat bijvoorbeeld projectontwikkelaars gaan bijdragen. 'De ontwikkelaars op de Binckhorst zouden per woning een bedrag moeten bijbetalen voor het openbaar vervoer.'

Vorige week, na afloop van een werkbezoek aan de Duitse stad Düsseldorf, vertelde de wethouder dat de gemeente daarover al eerste positieve gesprekken heeft gehad met de partijen die op de Binckhorst gaan bouwen. Dat herhaalt hij nu.



Minder parkeerplaatsen

'Die bedrijven zien dat, als zij minder parkeerplekken in hun woontorens hoeven te bouwen, dat voor hen geld oplevert. Dat geld besteden ze dan graag aan openbaar vervoer. Sterker: dat willen ze graag investeren want al die bewoners moeten dan wel de mogelijkheid krijgen om van a naar b te gaan.'

Volgens Van Asten draagt het Rijk vijftig miljoen bij aan de investering van 137 miljoen in de bereikbaarheid van de Binckhorst en het CID. De stad, de Metropoolregio Rotterdam- Den Haag en de provincie Zuid-Holland betalen de rest.



Vervoer van de toekomst

Volgens de wethouder zorgt het pakket ervoor dat zo 'het vervoer van de toekomst' kan worden betaald. 'Zo kunnen we in de steeds drukker wordende stad een beter alternatief bieden voor de auto. Dat betekent dat voor iedereen de stad beter bereikbaar wordt. En dat is weer goed voor de economie.'

De minister en de regio maakten ook afspraken over de lightrailverbinding tussen Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. Daar gaan meer trams rijden om de drukte in de rijtuigen te verminderen.



'Nederland in beweging'

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66, Infrastructuur en Waterstaat) stelt in een verklaring dat haar belangrijkste drijfveer voor de komende jaren 'Nederland in beweging houden is'. Zeker omdat er een grote groei komt van het aantal reizigers in het openbaar vervoer.

'Elke euro die we de komende jaren uitgeven moet hier maximaal aan bijdragen. Met de investeringen die we nu doen, zorgen we dat reizigers in Nederland ook over twintig jaar nog comfortabel tussen werk, school, vrienden en huis kunnen reizen,' aldus Van Veldhoven.