ADO-trainer Fons Groenendijk hoopt dat herfst voorbij is: 'Toe aan overwinning'

DEN HAAG - ADO-trainer Fons Groenendijk noemde de afgelopen periode 'een herfstdip' en de 'slechtste maand' sinds zijn aanstelling. Nu de eerste kerstnummers op de radio te horen zijn en de temperatuur rond het vriespunt ligt, hoopt de Leidse trainer dat de herfst voorbij is. 'Dat hoop ik wel. Daar zijn wij wel aan toe, aan een overwinning.'

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'De sinterklaasspanning, zoals Marc Lammers dat ooit eens noemde, die voelen wij wel. We willen heel graag. We weten dat we een mindere serie hebben neergezet. PEC Zwolle ook, overigens. Eén punt uit vier wedstrijden is slecht. Dat is heel simpel, daar doe ik niet moeilijk over.'

'Het is zoals het is. Het programma in de laatste vier wedstrijden was ook niet heel makkelijk, maar goed, waar moet ik mij achter verschuilen? Wij kunnen zelf beter. Als je de wedstrijden tegen FC Utrecht en AZ terugkijkt, dan zie je dat wij niet eens zoveel minder zijn dan de tegenstander, maar we doen het vooral zelf.'

'We spelen zaterdag om te winnen. We zijn twaalf wedstrijden onderweg. De competitie is nog heel lang, dus we moeten daar rustig onder blijven. Ik heb nog niet het gevoel dat we in de eindfase winnen.'



Vermoedelijke opstelling:

ADO-trainer Groenendijk kan tegen PEC Zwolle weer over Aaron Meijers en Sheraldo Becker beschikken. Het ligt in de verwachting dat beide spelers starten tegen PEC Zwolle. Yuning Zhang en Danny Bakker zijn beschikbaar, maar starten op de bank.

Uitgelicht:

Vorig seizoen verloor ADO Den Haag met 2-0 op bezoek bij PEC Zwolle. Sinds de terugkeer in de eredivisie in 2008 werd er op Zwolse bodem niet meer gewonnen. De laatste overwinning dateert van 19 oktober 2003. Toen was de ploeg van toenmalig trainer Rinus Israël met 2-1 te sterk. Twee doelpunten van Peter Hofstede zorgden toen voor de drie punten. Jeffrey van As, tegenwoordig technisch manager bij ADO, speelde de hele wedstrijd mee.

Mis niks van PEC Zwolle - ADO Den Haag:

Ook speelronde 13 is weer live te volgen via Omroep West. Jim van der Deijl en Pim Markering doen zaterdagavond vanaf 18.25 uur live verslag van de wedstrijd PEC Zwolle–ADO Den Haag. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.