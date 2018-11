Deel dit artikel:













Gemeente Den Haag snapt zorgen om hoogspanning en 'negeert bewoners niet' Still: Omroep West

DEN HAAG - De gemeente Den Haag neemt de zorgen van de bewoners van de Haagse wijk Laak serieus. De bewoners schreven een brandbrief aan het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, waarin zij hun zorgen uitten over onbekende gezondheidsrisico's van ondergrondse hoogspanningslijnen. De bewoners voelen zich genegeerd, maar volgens de gemeente is daar geen sprake van. 'We hebben met elkaar om de tafel gezeten.'

'Het is heel belangrijk om hier serieus mee om te gaan', zegt gemeentewoordvoerder Fleur de Bruijn vrijdagochtend bij Muijs in de Morgen. Donderdag berichtte Omroep West over de buurtbewoners, die zich gepasseerd voelen door de gemeente. De bewoners maken zich namelijk ernstige zorgen over de hoogspanningsleidingen die onder hun huizen liggen. Er zijn volgens de Gezondsheidsraad aanwijzingen dat kinderen die bij zulke hoogspanningslijnen wonen een hogere kans hebben om leukemie te krijgen.

In afwachting van het onderzoek De gemeente begrijpt de zorgen, maar snapt niet dat de bewoners zich genegeerd voelen. 'Wij hebben met hen aan tafel gezeten en een aantal afspraken gemaakt', vertelt De Bruijn. Eén van deze afspraken was dat het lopende onderzoek van het ministerie snel moet worden afgerond. 'Ik kan mij voorstellen dat je het liever gisteren dan vandaag hoort', geeft de woordvoerder toe, 'maar zodra ik een reactie heb zal ik het delen.' De gemeente heeft aan het ministerie duidelijk gemaakt dat de Laakbewoners met grote zorgen leven en dat het onderzoek snel klaar moet zijn. De resultaten van het onderzoek verwacht De Bruijn ergens in de komende weken. LEES OOK: Wijkbewoners Laak in brandbrief aan ministerie: 'Neem zorg om hoogspanning serieus'