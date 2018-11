Deel dit artikel:













Alphen betaalt definitief niet mee aan nieuwe ijsbaan Leiden Zo zou de nieuwe ijsbaan eruit moeten komen te zien | Foto: Schaatshal Leiden

REGIO - De gemeente Alphen aan den Rijn gaat definitief niet meebetalen aan een nieuwe ijsbaan in Leiden. Een nieuw plan sneuvelde donderdagavond in de gemeenteraad, meldt mediapartner Unity. De gemeente onderzoekt of er een 400 meter lange ijsbaan in Alphen aan den Rijn aangelegd kan worden. De resultaten hiervan komen begin volgend jaar.