Vijf jaar cel voor verkrachten vrouwen uit Leiden en Leiderdorp Archieffoto van de rechtbank Den Haag (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Een rechtbank in Antwerpen heeft vier mannen veroordeeld tot vijf jaar cel voor het verkrachten van twee vrouwen uit Leiden en Leiderdorp. Ook hebben de slachtoffers ieder recht op een schadevergoeding van ongeveer 12.000 euro. De straf is lager dan de eis. Het Openbaar Ministerie had zeven jaar cel geëist tegen het viertal.

De rechtbank veroordeelde alle mannen tot vijf jaar cel, maar een gedeelte van die straf is voorwaardelijk. Bij één van de twintigers bedraagt het onvoorwaardelijke gedeelte drie jaar, bij de drie anderen gaat het om drie jaar en negen maanden. De vrouwen uit Leiden en Leiderdorp zijn misbruikt op hun hotelkamer toen ze een weekendje doorbrachten in de Belgische stad. Zij hadden na een bezoek aan een nachtclub een lift gekregen van twee van de mannen, Mohamed S. (22) en Lamine N. (20). Die vergrepen zich vervolgens aan de slachtoffers. In de loop van de nacht werden nog Tijani D. (19) en Eliel B. (20) binnengelaten.

Drank en cocaïne Drie mannen beweerden dat de seks vrijwillig was en één van hen zei helemaal geen seks met de vrouwen te hebben gehad. De Nederlandse vrouwen dachten zelf dat ze gedrogeerd waren, maar dat is niet bewezen. Ze hadden wel veel gedronken en er zouden ook sporen van cocaïne zijn teruggevonden. LEES OOK: Fikse strafeisen voor verkrachten vrouwen uit Leiden en Leiderdorp