Samenwerken aan groene stroom klinkt leuk, maar het gaat niet vanzelf

Valkenburgh van burgercoöperatie Zon op LV kijkt uit over het platte dak van basisschool Cascade in Voorburg. Ruim 200 zonnepanelen kunnen erop. Eerder werd er gerekend op 250 stuks, dat werd later bijgesteld naar 150 panelen en nu is er toch plek gevonden voor 208 zonnepanelen.

Het is slechts een voorbeeld van waar je rekening mee moet houden, als je besluit om samen met buurtbewoners panelen op het dak van een kantoor of schoolgebouw te leggen. Ook is het belangrijk om afspraken met de eigenaar van het dak goed vast te leggen. Het is in Voorburg de voornaamste reden dat de zonnepanelen er nog niet liggen:

Wat zijn de risico's?

Ook de opstellers van de Lokale Energiemonitor wijzen in het rapport op het werk dat bij een coöperatie komt kijken en de risico's. Zo komt het regelmatig voor dat dakeigenaren zich op het laatste moment terugtrekken. Als er geen goede afspraken zijn gemaakt, zitten de burgers met de kosten.

Ook kan het zijn dat bij nadere inspectie het dak niet geschikt blijkt voor zonnepanelen. Hoewel het op het oog lijkt alsof er voldoende platte daken in onze regio zijn, is dat in de praktijk niet altijd het geval:

Zon op LV mag het dak van de gloednieuwe basisschool kosteloos gebruiken. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft daarnaast het project in het begin financieel ondersteund.



