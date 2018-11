Alphenaar bewusteloos na beroving mobieltje

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een man uit Alphen aan den Rijn is donderdagavond gewond geraakt toen hij met geweld werd beroofd van zijn mobiele telefoon. De 45-jarige Alphenaar werd aangevallen toen hij uit zijn auto stapte in het Burgemeester Visserpark.

Volgens de politie is het slachtoffer dusdanig mishandeld dat hij bewusteloos raakte. Hij is daarna met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Tegen agenten wist hij nog te vertellen dat zijn belagers twee jongens op een scooter waren.

De politie is nog op zoek naar de daders en komt graag in contact met getuigen die donderdag rond 20.00 uur iets hebben gezien in de buurt van het Burgemeester Visserpark.