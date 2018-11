Spelregelcommissie wil alweer van ABBA-penalty's af

DEN HAAG - De internationale voetbalspelregelcommissie IFAB schaft het zogenoemde ABBA-systeem bij het nemen van strafschoppen waarschijnlijk snel weer af. Tijdens een vergadering werd geconcludeerd dat er te weinig animo is voor het experiment en dat het te complex is. Vorig jaar werden er volgens dit systeem penalty's genomen bij de bekerwedstrijd tussen FC Lisse en Hoek. Dat leidde tot behoorlijk wat commotie.

Met het ABBA-principe worden de strafschoppen niet om en om genomen, maar begint team A, waarna team B twee keer aan de beurt is en vervolgens team A weer twee strafschoppen moet nemen, enzovoort. Het is bedoeld om de druk eerlijker over de twee teams te verdelen, maar het zorgt volgens de IFAB vooral voor verwarring.

In Nederland werd in augustus de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord via een penaltyreeks volgens het ABBA-systeem beslist. Vorig jaar was er een rel in de KNVB-beker toen het duel tussen FC Lisse en Hoek beslist moest worden via strafschoppen.



Ongeldig

De scheidsrechter liet de teams de penalty's volgens het ABBA-systeem nemen, maar dat was niet conform de spelregels. Uiteindelijk werd de penaltyserie ongeldig verklaard en moesten alle strafschoppen opnieuw worden genomen. Lisse won de eerste reeks, die volgens het ABBA-systeem genomen werden, Hoek zegevierde in de tweede reeks.

De IFAB besprak nog een aantal andere zaken, waaronder de onduidelijkheid over hands. De commissie wil dat er een duidelijkere definitie komt van aangeschoten hands, omdat er met regelmaat discussie is over strafschoppen die na een handsbal worden gegeven.



Wisselen

Mogelijk dat ook de manier van wisselen op de schop gaat. De gewisselde speler moet nu naar de middenlijn lopen, maar dat kost vaak veel tijd. De IFAB gaat kijken of het mogelijk is dat de speler de kortste weg naar de kant kiest, waardoor tijdrekken wordt tegengegaan.

Tijdens de jaarvergadering, op 2 maart volgend jaar, wordt er gestemd. De nieuwe spelregels gaan dan op 1 juni in.