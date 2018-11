Met voorkeursstemmen gekozen raadslid (74) in Noordwijk: 'Ik zei nog: stem niet op mij'

NOORDWIJK - De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in Noordwijk en Noordwijkerhout is vrijdag bekendgemaakt. NZLokaal blijft de grootste partij met vijf zetels. De VVD en het CDA behalen ook vijf zetels. Opvallend is dat drie zeventigers met voorkeursstemmen raadslid zijn geworden: Hans Knapp (76 jaar) en Gerard Duijndam (72) van de VVD en CDA'er Jan de Ridder (74). Laatstgenoemde twijfelt of hij zijn zetel gaat innemen.

'Ik heb bewust op een vrouwelijke CDA'er gestemd tijdens de gemeenteraadsverkiezing, omdat ik vind dat vrouwen ook een kans moeten krijgen. Probleem is dat, áls ik de raadszetel accepteer, ik juist de plek inneem van een jonge vrouwelijke collega (Lenie Zoetendaal, red.). Daar moet ik over nadenken', reageert De Ridder.

De nestor van het CDA gaat daarom de komende dagen overleggen met zijn vrouw, zijn partij én zichzelf 'om eruit te komen wat het beste is voor iedereen'. Een beslissing die niet over één nacht ijs gaat. Ook niet omdat De Ridder twee jaar geleden al afscheid heeft genomen als fractievoorzitter van het CDA in Noordwijk.



'Stem niet op mij!'

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus is hij sindsdien bij de partij betrokken gebleven. 'De partij heeft me ook deze keer gevraagd op de lijst te komen. Omdat ik me heel betrokken voel bij de partij, heb ik 'ja' gezegd, mits ik laag op de kandidatenlijst zou staan. Ik heb toen ook tegen veel familieleden en bekenden gezegd: stem niet op mij, maar wel op een CDA'er. Dat laatste hebben ze gedaan, dat eerste niet, haha.'

De Ridder weet wel waarom al die mensen op hem hebben gestemd: 'Ik ben toch een bekend gezicht in de Noordwijkse politiek. Ben zeer betrokken én laat me niet meer zo snel van de wijs brengen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met mijn leeftijd', lacht hij.



Waar blijven de jongeren?

Toch is hij het ermee eens dat ook jongeren de kans moeten krijgen. 'Jonge mensen moeten klaargestoomd worden om ons op te volgen. Het probleem is dat de jeugd nog te veel bezig is met andere dingen: een carrière, hun studie en een gezin opbouwen. Ouderen hebben toch iets meer tijd en binding met het dorp om politiek te bedrijven.'

Ook VVD'er Duijndam kan hierover meepraten. Hij loopt al enkele decennia rond in de lokale politiek voor zijn partij. In tegenstelling tot De Ridder heeft hij geen moment getwijfeld of hij toch weer in de gemeenteraad zou gaan zitten. 'Ik heb een hekel aan aan de zijlijn staan en dingen te roepen. Toen de VVD mij vroeg om mee te doen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, heb ik meteen 'ja' gezegd.'



'Mensen weten door mijn ervaring wat ze aan me hebben'

Voor de 72-jarige Duijndam is het de tweede keer dat hij met voorkeursstemmen in de gemeenteraad komt. In 2010 is dit ook gebeurd. 'Mensen weten door mijn leeftijd en ervaring wat ze aan me hebben. Als ik ergens voor sta, ga ik er voor de volle honderd procent voor. Zeker in Noordwijk. Dat dorp gaat mij heel na aan het hart.'

En hoe denkt hij dan over jonge opvolgers? 'Natuurlijk zijn nieuwe talenten belangrijk. En gelukkig staan in onze partij deze talenten al te popelen. Het is fijn om nieuwe mensen te krijgen die blanco de politiek ingaan. Maar dan heb je ook mensen nodig zoals ik, met ervaring en dossierkennis. Die combinatie is hartstikke goed.'



Inzetten voor de senioren

Hoe lang Duijndam nog doorgaat, weet hij niet. 'Ik heb al eerder vijf jaar aan de zijlijn gestaan. Dat is toch niet zo heel goed bevallen. Dus tot de volgende verkiezingen blijf ik sowieso in de gemeenteraad. En in die periode zet ik me vooral in voor de senioren. Ook omdat ik daar al enige tijd bij hoor, haha.'

Per 1 januari 2019 gaat Noordwijk samen met Noordwijkerhout en De Zilk. In de nieuwe gemeente Noordwijk krijgen NZLokaal, de VVD en het CDA dus vijf raadszetels. De lokale partijen PUUR en Lijst Salman Noordwijk hebben vier zetels bemachtigd. GroenLinks heeft er twee gekregen. D66 en de PvdA moeten zich tevreden stellen met ieder één zetel.

