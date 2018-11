Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Onderzoek naar dode in uitgebrande auto afgerond Foto: Regio15

RIJSWIJK - De brand die maandagavond ontstond in een auto op de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk, is veroorzaakt door een explosie. In de wagen werd een overleden man aangetroffen. Volgens de politie was er sprake van zelfdoding.

Na de brand werd er uitgebreid onderzoek gedaan in en om de auto. Er werden onder meer zwarte hekken geplaatst en specialisten van de politie deden onderzoek naar de aanwezigheid van explosieven. In het onderzoek zijn ook verklaringen van nabestaanden van de man meegenomen. LEES OOK: Dode bij autobrand Rijswijk





Heeft u hulp nodig na het lezen van dit bericht? Bel 113 zelfmoordpreventie.