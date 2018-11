ADO-verdediger Nick Kuipers: 'Goed om als team meerdere tactische opties te hebben'

DEN HAAG - ADO Den Haag zit in de hoek waar de klappen vallen. Met één punt uit de laatste vier wedstrijden staan de Hagenaars op de dertiende plaats in de eredivisie. In de komende wedstrijd tegen PEC Zwolle, dat met een vijftiende plek eveneens teleurstelt, moet de weg naar boven weer gevonden worden.

ADO-trainer Fons Groenendijk benutte de interlandperiode onder meer om tactisch te trainen. Verdediger Nick Kuipers legt vrijdag in TV West Sport uit waarom die aanpak goed is voor de ploeg. 'Door meer op tactiek te trainen weet je beter waar je op terug kunt vallen in het veld. Het is goed om als team meerdere opties te hebben. Dus je niet alleen aan kunnen passen aan een ploeg als die anders blijkt te spelen, maar ook zelf tactisch met iets komen waar je een tegenstander mee kunt verrassen.'

Kuipers, die zaterdag tegen PEC Zwolle opnieuw een basisplaats heeft ten koste van Tom Beugelsdijk, gaat in TV West Sport verder nog in op zijn eigen toekomst bij ADO en zijn leven naast het voetbal als restauranthouder. Daarnaast blikken Fons Groenendijk en oud-trainer Aad de Mos vooruit op de wedstrijd en gaat Joop Buyt op bezoek bij voormalig ADO-aanvaller Mike van Duinen die tegenwoordig bij PEC Zwolle in de spits staat.



