'De presentator struikelt vier keer over het uitspreken van GVVV - VVSB'

DEN HAAG - Vanaf dit seizoen spelen we bij Omroep West Sport de Toto. Iedere week laten we een prominent uit de regio vier amateurvoetbalwedstrijden voorspellen én het duel van ADO Den Haag. Fox Sports-presentatrice Aletha Leidelmeijer doet het tot nu toe goed in de toto. Daarom neemt ze deze week een gokje. Scheveningen wint volgens haar van Rijnsburgse Boys. 'Er moet altijd één gekke uitslag tussen zitten.'

Hoi Aletha. Heb je Lex Schoenmaker junior weer ingeschakeld?

‘Hallo, haha, jazeker. Ik appte hem. Ik zei: ‘Lex ik heb je alweer nodig.’

Binnenkort komt er een tussenstand. Je gooit hoge ogen na de eerste twee ronden. Geeft dat extra druk?

'Doe ik het goed? Wat grappig. Samen met Lex gaat dat natuurlijk allemaal prima. Even straks tegen Lex zeggen dat we het goed doen met de voorspellingen. Al zal hij dat vast wel weten. Die man houdt alles bij.'

Kijken of het deze week weer goed gaat. De eerste wedstrijd is Rijnsburgse Boys tegen Scheveningen. Wie wint er denk je?

'Lex zei tegen mij dat Rijnsburgse Boys aan de stand verplicht is om die wedstrijd te winnen.'

'Ik ga daar tegen in. Ik zeg dat Scheveningen wint. De stunt van deze speelronde. Zo vul ik mijn Toto ook altijd in. Er moet altijd één gekke uitslag tussen zitten. Dat is deze keer de wedstrijd van Scheveningen.'

Dat is meteen een opmerkelijke uitslag. De volgende wedstrijd is GVVV – VVSB. Zijn die twee namen samen een tongbreker?

'Ik voorspel dat presentator Bart Nolles vier keer problemen krijgt met die twee namen, haha. Zelf heb ik bij RTV Utrecht gewerkt en aan GVVV ben ik wel gewend. De wedstrijd GVVV – VVSB wordt pas sinds de tweede divisie gespeeld. Dus zelf heb ik het niet vaak hoeven zeggen. VVSB speelt gelijk tegen GVVV. Het Eric Meijers-effect zet door. Laten we het voor hem nog mooier maken, door een gelijkspel dit weekend.'

'Daarnaast pakt VVSB-keeper Ruben Valk een strafschop. Mijn vriend is een echte Utrecht-supporter en die kende Valk nog van die bekerwedstrijd. Toen hield hij veel tegen.'

'Ik vind Eric Meijers een hele relaxte, leuke man. Ik was ook vaak bij Achilles '29 in dat rampjaar, toen die documentaire werd gemaakt. Na die wedstrijd dat die journalist van de krant werd uitgescholden, heb ik hem nog geïnterviewd. Toen vroeg ik nog aan hem of hij echt boos was. Hij zei: ‘Valt mee.’ Haha!'

Dan gaan we naar FC Lisse – Eemdijk. Gaat Lisse de punten pakken?

'Jazeker. Eemdijk is ook een laagvlieger. Lisse wint dat. Een eentje bij deze wedstrijd.'

Quick – OJC Rosmalen is een degradatieduel in de derde divisie zondag. Pakt Quick de broodnodige punten?

'Bij deze wedstrijd had ik Lex weer nodig. Het zijn twee laagvliegers. Puur omdat Quick thuis speelt wint Quick dit.'

Dan misschien wel het belangrijkste duel van het weekend. ADO Den Haag – PEC Zwolle. Een lastige om te voorspellen?

'Deze pakt ADO. Ze hebben allebei een overwinning nodig. Bij PEC zie ik alleen het tij niet zo snel keren. Fons Groenendijk heeft de afgelopen twee weken op deze wedstrijd gehamerd. ADO moet het nu doen.'

'Het wordt 1-2. Doelpuntenmakers zijn Nasser el Khayati en Kanon. Kanon uit voorzet van El Khayati. Die moet natuurlijk wel bij elk doelpunt betrokken zijn.'

